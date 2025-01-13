Атлетико встановив новий клубний рекорд, вигравши 14 матчів поспіль

Гол Хуліана Альвареса приніс Атлетико перемогу над Осасуною (1:0) у матчі 19 туру іспанської Ла Ліги. Це дозволило "матрацникам" продовжити свою переможну серію до 14 ігор, що стало новим клубним рекордом.

Про це досягнення мадридський колектив повідомив у соцмережах.

Атлетико побив рекорд, який був встановлений у 2012 році. Тоді команда під керівництвом Дієго Сімеоне виграла 13 матчів поспіль.

Longest winning streak in our history ❤️🤍 pic.twitter.com/NHYrFskPhQ — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 12, 2025

За ці 14 поєдинків, які завершилися перемогою, "кольчонерос" забили 35 голів, у той час як пропустили всього 8. До того ж, у 8 матчах Атлетико не пропустив.

За рахунок перемоги над Осасуною Атлетико повернувся на перше місце чемпіонату Іспанії, випереджаючи тепер Реал на одне очко, а Барселону – на шість.

Нагадаємо, що "бланкос" та каталонці вчора брали участь у фіналі Суперкубку Іспанії, де було забито сім голів.