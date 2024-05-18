Атлетик продовжив контракт із Вальверде

Атлетик Більбао пролонгував контракт з головним тренером команди Ернесто Вальверде.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до літа 2025 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Вальверде втретє очолив Атлетик влітку 2022 року, раніше він працював із командою у 2003 – 2005 і 2013 – 2017 роках.

Цього сезону "леви" під його керівництвом виграли Кубок Іспанії. У Ла Лізі команда посідає п’яте місце з 62 очками в активі.

Наступний матч баски зіграють 19 травня проти Севільї.

Раніше повідомлялося, що 21-річний лівий вінгер Атлетика Ніко Вільямс може перейти у Барселону в літнє трансферне вікно.