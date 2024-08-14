Аталанта та Реал розіграють 49-й Суперкубок УЄФА

Сьогодні, 14 серпня, Аталанта та Реал визначать володаря 49-го Суперкубку УЄФА.

Матч відбудеться у Варшаві на стадіоні "Народовий". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Офіційний транслятор поєдинку в Україні — медіасервіс Megogo. Також Чемпіон проведе текстовий онлайн.

Реал має можливість стати одноосібним рекордсменом за кількість перемог у Суперкубку УЄФА. Наразі в активі "вершкових" 5 трофеїв — стільки ж у Мілана та Барселони.

Аталанта вперше візьме участь у матчі за Суперкубок. Нагадаємо, минулого сезону італійська команда вперше у своїй історії виграла Лігу Європи, у фіналі здолавши непереможний Баєр Хабі Алонса.