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Аталанта оголосила про трансфер форварда збірної Італії Ретегі

Руслан Травкін — 9 серпня, 09:30
Аталанта оголосила про трансфер форварда збірної Італії Ретегі

Форвард збірної Італії Матео Ретегі перейшов з Дженоа до Аталанти. Переможець Ліги Європи заплатив за футболіста 22 млн євро.

Деталі контракти не вказані. Сума трансферу може зрости на бонусні 3 млн, якщо нападник буде демонструвати успіхи на полі.

25-річний Ретегі перейшов до Дженоа влітку минулого року. У Серії А забив 7 голів за 29 матчів.

До переїзду в Італію Матео виступав за аргентинські клуби. На його рахунку 4 голи за 12 поєдинків у складі збірної Італії.

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Аталанта

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