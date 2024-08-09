Аталанта оголосила про трансфер форварда збірної Італії Ретегі

Форвард збірної Італії Матео Ретегі перейшов з Дженоа до Аталанти. Переможець Ліги Європи заплатив за футболіста 22 млн євро.

Деталі контракти не вказані. Сума трансферу може зрости на бонусні 3 млн, якщо нападник буде демонструвати успіхи на полі.

25-річний Ретегі перейшов до Дженоа влітку минулого року. У Серії А забив 7 голів за 29 матчів.

До переїзду в Італію Матео виступав за аргентинські клуби. На його рахунку 4 голи за 12 поєдинків у складі збірної Італії.