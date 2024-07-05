Аталанта підписала півзахисника збірної Італії

Італійська Аталанта підписала півзахисника Галатасарая та збірної Італії Ніколо Дзаніолу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 25-літнім італійцем підписано до 2025 з вартістю 6 млн євро, та правом викупу через рік за 17 млн євро.

Минулий сезон гравець провів в оренді в Астон Віллі, де зіграв 39 матчів і забив три голи.

На Transfermarkt вартість футболіста оцінюється у 20 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аталанта має намір позбутися російського футболіста Алєксєя Міранчука