Ексгравець Барселони повернувся в Лілль
Португальський півзахисник Андре Гомеш підписав контракт з Ліллем на правах вільного агента.
Про це повідомляє пресслужба "догів".
Угода з 31-річним хавбеком розрахована до літа 2026 року. Гомеш уже виступав за Лілль у сезоні-2023/2024 в оренді з Евертона.
Розпочинав свій футбольний шлях гравець у Порту, вихованцем якої він є, а на дорослому рівні дебютував за Бенфіку. У 2016 році за 37 млн євро Гомеш перебрався з Валенсії до Барселони, однак закріпитися в каталонському клубі йому не вдалося після чого він спочатку на правах оренди, а потім і повноцінно підписав контракт з Евертоном.
У липні 2024 року в португальця завершилася угода з англійським клубом і він безкоштовно приєднався до Лілля. Його вартість на Transfermarkt оцінюється в 10 млн євро.
Напередодні Лілль зазнав поразки від ПСЖ у межах 3 туру французької Ліги 1.