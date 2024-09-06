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Ексгравець Барселони повернувся в Лілль

Станіслав Лисак — 6 вересня, 22:33
Ексгравець Барселони повернувся в Лілль
Пресслужба Лілля

Португальський півзахисник Андре Гомеш підписав контракт з Ліллем на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба "догів".

Угода з 31-річним хавбеком розрахована до літа 2026 року. Гомеш уже виступав за Лілль у сезоні-2023/2024 в оренді з Евертона.

Розпочинав свій футбольний шлях гравець у Порту, вихованцем якої він є, а на дорослому рівні дебютував за Бенфіку. У 2016 році за 37 млн євро Гомеш перебрався з Валенсії до Барселони, однак закріпитися в каталонському клубі йому не вдалося після чого він спочатку на правах оренди, а потім і повноцінно підписав контракт з Евертоном.

У липні 2024 року в португальця завершилася угода з англійським клубом і він безкоштовно приєднався до Лілля. Його вартість на Transfermarkt оцінюється в 10 млн євро.

Напередодні Лілль зазнав поразки від ПСЖ у межах 3 туру французької Ліги 1.

Барселона Гомеш Лілль

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