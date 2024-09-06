Ексгравець Барселони повернувся в Лілль

Португальський півзахисник Андре Гомеш підписав контракт з Ліллем на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба "догів".

Угода з 31-річним хавбеком розрахована до літа 2026 року. Гомеш уже виступав за Лілль у сезоні-2023/2024 в оренді з Евертона.

🎙️Olivier Létang : "André sera avec nous pour les deux prochaines saisons et nous sommes très heureux de le compter parmi notre effectif talentueux, qualitatif, équilibré, entre jeunes et joueurs d’expérience dont il fera partie." https://t.co/hIrK9STXSs pic.twitter.com/qgS4nqLSKs — LOSC (@losclive) September 6, 2024

Розпочинав свій футбольний шлях гравець у Порту, вихованцем якої він є, а на дорослому рівні дебютував за Бенфіку. У 2016 році за 37 млн євро Гомеш перебрався з Валенсії до Барселони, однак закріпитися в каталонському клубі йому не вдалося після чого він спочатку на правах оренди, а потім і повноцінно підписав контракт з Евертоном.

У липні 2024 року в португальця завершилася угода з англійським клубом і він безкоштовно приєднався до Лілля. Його вартість на Transfermarkt оцінюється в 10 млн євро.

Напередодні Лілль зазнав поразки від ПСЖ у межах 3 туру французької Ліги 1.