Асистент Пушича: Не впевнений, що родина та друзі будуть зі мною спілкуватися, якщо Шахтар переможе ПСВ

Асистент головного тренера Шахтаря Кріс ван дер Верден побоюється, що близькі люди перестануть з ним спілкуватися, якщо "гірники" переможуть його рідний клуб ПСВ.

Про це нідерландець розповів у інтерв’ю пресслужбі донеччан.

"Це особливий матч для мене, адже я працював у ПСВ 18 років: спочатку як гравець, а потім як тренер. Буде чудово зустрітися з багатьма людьми, які все ще працюють у клубі. Я дуже хвилююся, тому що вболівальники та люди довкола мене думають, що мають шанс виграти, але ми збираємося довести, що вони помиляються! Та якщо ми здобудемо перемогу, я не впевнений, що моя родина і друзі спілкуватимуться зі мною після гри", – сказав ван дер Верден.

52-річний нідерландський фахівець провів більшу частину своєї кар’єри саме в ПСВ. Він віддав клубу з Ейндговена 18 років. Нагадаємо, у грудні 2023 року Кріс приєднався до тренерського штабу Пушича в Шахтарі.

Матч 5 туру Ліги чемпіонів між ПСВ та Шахтарем відбудеться 27 листопада. Після чотирьох зіграних матчів "гірники" мають у своєму активі 4 очки. У нідерландського клубу 5 балів, команда Петера Боша наразі посідає 24 місце, яке дає право зіграти в 1/16 фіналу ЛЧ.