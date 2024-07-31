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Ашур: Гра проти Олімпії розставить все на свої місця

Андрій Яросименко — 31 липня, 16:25
Ашур: Гра проти Олімпії розставить все на свої місця

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур не будує хибних надій, та каже, що матч-відповідь проти словенської Олімпії розставить все на свої місця

Його слова передає Terrikon.

"В мене непохитна віра в те, що ми все одно прийдемо до моменту, що все, про що ми говоримо, домовляємось і напрацьовуємо буде давати результат. А в контексті цього матчу, дізнаємось тільки, коли цей матч прийде. Ми зараз зробили дуже багато поштовхів в напрямку того, щоб прибрати ось ці сумніви, з якими ми зіштовхнулись в попередній грі.

І я дуже сподіваюсь, що ця вага тиску та очікувань трохи позаду і ми можемо вийти повністю сфокусованими на епізодах, в яких ми маємо бути найкращими та перемагати суперника. Мені хотілось би сказати, що ми точно вийдемо і переможемо, ми віримо в це, але гра розставить все на свої місця", — сказав наставник.

Нагадаємо, матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Полісся — Олімпія відбудеться у четвер, 1 серпня, на міському стадіоні в Ґлівіце, Польща. Початок — о 19:00 за київським часом. Перша зустріч між цими командами завершилася перемогою Олімпії з рахунком 2:0.

Ліга конференцій Олімпія Полісся Імад Ашур

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