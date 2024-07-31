Ашур: Гра проти Олімпії розставить все на свої місця

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур не будує хибних надій, та каже, що матч-відповідь проти словенської Олімпії розставить все на свої місця

Його слова передає Terrikon.

"В мене непохитна віра в те, що ми все одно прийдемо до моменту, що все, про що ми говоримо, домовляємось і напрацьовуємо буде давати результат. А в контексті цього матчу, дізнаємось тільки, коли цей матч прийде. Ми зараз зробили дуже багато поштовхів в напрямку того, щоб прибрати ось ці сумніви, з якими ми зіштовхнулись в попередній грі.

І я дуже сподіваюсь, що ця вага тиску та очікувань трохи позаду і ми можемо вийти повністю сфокусованими на епізодах, в яких ми маємо бути найкращими та перемагати суперника. Мені хотілось би сказати, що ми точно вийдемо і переможемо, ми віримо в це, але гра розставить все на свої місця", — сказав наставник.