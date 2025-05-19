Артета натякнув керівництву Арсенала про необхідність трансферів

Головний тренер Арсенала Мікель Артета дав зрозуміти, що він очікує від клубу рішучих кроків під час літнього трансферного вікна.

Слова 43-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 18 травня, "каноніри" мінімально обіграли Ньюкасл, чим гарантували собі друге місце в АПЛ за підсумками сезону. Лондонці третій рік поспіль стали умовними срібними призерами.

І щоб зробити наступний крок у розвитку команди, їй потрібні вдалі трансфери, чого Артета й очікує від керівництва клубу.

"Нам потрібно закінчити сезон, поїхати на пляж, насолодитися кількома днями і переконатися, що ті, хто нагорі, роблять те, що вони повинні робити.

Ми повинні бути дуже розумними у прийнятті рішень. Очевидно, що нам потрібні гравці, тому що склад дуже короткий, і до того ж ми втрачаємо чотирьох чи п'ятьох гравців, у когось закінчується контракт, у когось – орендна угода. Тож нам потрібно бути напоготові. Знову ж таки, ми маємо бути дуже дисциплінованими в тому, що хочемо зробити, і маємо переконатися, що будемо сильними в наступному сезоні.

План вже готовий, а терміни будуть продиктовані багатьма сторонами, багатьма обставинами, які, на жаль, ми не можемо контролювати. Але у нас є чудові люди, які відповідають за це, і вони будуть керувати цим разом з правлінням та власниками. Варто також переконатися, що ті, хто у нас є, відчувають, що їх цінують, що їх люблять, і ми переконаємося, що вони хочуть продовжувати працювати з нами в правильному ключі", – заявив Артета.