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Артета натякнув керівництву Арсенала про необхідність трансферів

Олексій Погорелов — 19 травня 2025, 09:54
Артета натякнув керівництву Арсенала про необхідність трансферів
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета дав зрозуміти, що він очікує від клубу рішучих кроків під час літнього трансферного вікна.

Слова 43-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 18 травня, "каноніри" мінімально обіграли Ньюкасл, чим гарантували собі друге місце в АПЛ за підсумками сезону. Лондонці третій рік поспіль стали умовними срібними призерами.

І щоб зробити наступний крок у розвитку команди, їй потрібні вдалі трансфери, чого Артета й очікує від керівництва клубу.

"Нам потрібно закінчити сезон, поїхати на пляж, насолодитися кількома днями і переконатися, що ті, хто нагорі, роблять те, що вони повинні робити.

Ми повинні бути дуже розумними у прийнятті рішень. Очевидно, що нам потрібні гравці, тому що склад дуже короткий, і до того ж ми втрачаємо чотирьох чи п'ятьох гравців, у когось закінчується контракт, у когось – орендна угода. Тож нам потрібно бути напоготові. Знову ж таки, ми маємо бути дуже дисциплінованими в тому, що хочемо зробити, і маємо переконатися, що будемо сильними в наступному сезоні.

План вже готовий, а терміни будуть продиктовані багатьма сторонами, багатьма обставинами, які, на жаль, ми не можемо контролювати. Але у нас є чудові люди, які відповідають за це, і вони будуть керувати цим разом з правлінням та власниками. Варто також переконатися, що ті, хто у нас є, відчувають, що їх цінують, що їх люблять, і ми переконаємося, що вони хочуть продовжувати працювати з нами в правильному ключі", – заявив Артета.

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За один тур до фінішу чемпіонату Англії Арсенал посідає друге місце таблиці, заробивши 71 очко. Команда Артети відстає від чемпіона в особі Ліверпуля на 12 балів.

В останньому матчі сезону лондонці гостюватимуть у Саутгемптона, який вже вилетів до Чемпіоншипу, і який ризикує стати абсолютним рекордсменом АПЛ за одним з не найбільш поважних показників.

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