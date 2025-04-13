Артета – про нічию з Брентфордом: Ми повинні бути критичними до себе

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про втрату очок в матчі 32 туру АПЛ проти Брентфорда.

Слова фахівця наводить пресслужба лондонців.

"Коли ми залишились вдесятьох, то все одно намагались перемогти. Ми мали дві нагоди для того, щоб завершити цю гру краще.

Ми повинні бути критичними до себе. Якщо ми не можемо достатньо захистити простір навколо футболіста, який у підсумку забиває гол – це виключно наша провина.

Райс? У нього все в порядку, він добре тренується і не відчуває жодного болю.

Я не знаю чому, але атмосфера дійсно відрізнялась від тієї, що була на матчі з Реалом. Для нас вона дійсно важлива. Ми намагаємось боротись за вищі місця у всіх турнірах", – розповів Артета.