Гагарін пояснив, чому домашні матчі Кривбаса розпочинаються о 18:00
Віцепрезидент криворізького Кривбаса Артем Гагарін сказав, що проблема з перерваним матчем проти Шахтаря сталася через тісний графік криворіжців у Лізі конференцій.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Цьому є декілька пояснень. Ми не вперше граємо о 18:00. П’ять із шести матчів другого раунду минулого сезону, а також два цього сезону ми також почали о 18:00. І за весь цей час подібні випадки, як у грі з Шахтарем, коли матч був перерваний через повітряну тривогу, був лише один раз — проти Полісся. Всі інші — один будильник на 00 хвилин.
Тому, проаналізувавши кількість тривог у нашому регіоні, було вирішено зіграти рівно о 18:00. Це якщо говорити в цілому, а якщо конкретно про гру з Шахтарем, то хочу відзначити наступне: Кривбас завершив матч Ліги конференцій у Севільї ще в п’ятницю. Після цього ми цілий день були в дорозі. І лише ближче до опівночі суботи повернулися до Кривого Рогу", — сказав Артем.
Нагадаємо, поєдинок Кривбас — Шахтар перенесли через тривогу. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0. З'являлась інформація, що матч дограють аж у 2025 році. Також Гагарін казав, що можна знайти можливість довести матч до кінця у вересні.