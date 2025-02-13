Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик потрапив у склад Роми на матч з Порту в Лізі Європи

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 21:01
Довбик потрапив у склад Роми на матч з Порту в Лізі Європи
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми розпочне у стартовому складі матч Роми проти Порту у плейоф Ліги Європи.

У сезоні-2024/25 форвард взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, відзначившись 13 забитими м'ячами та записавши на свій рахунок три результативні передачі.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Лаціо Мауріціо Саррі є головним претендентом на посаду наставника Роми після відходу Раньєрі по завершенні сезону.

Рома Артем Довбик

Рома

Очікуємо на дуже агресивну гру: наставник клубу Довбика – про матч з Порту в Лізі Європи
Довбик та його Рома гостюватимуть у Порту в першому стиковому матчі плейоф Ліги Європи
Довбик прокоментував інформацію про свою травму коліна
Рома Довбика визначилася із головним претендентом на посаду тренера, який змінить Раньєрі
Монако – Бенфіка і Порту – Рома: хто прокоментує стикові матчі Трубіна та Довбика у плейоф єврокубків

Останні новини