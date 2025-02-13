Довбик потрапив у склад Роми на матч з Порту в Лізі Європи

Український нападник Роми розпочне у стартовому складі матч Роми проти Порту у плейоф Ліги Європи.

У сезоні-2024/25 форвард взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, відзначившись 13 забитими м'ячами та записавши на свій рахунок три результативні передачі.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Лаціо Мауріціо Саррі є головним претендентом на посаду наставника Роми після відходу Раньєрі по завершенні сезону.