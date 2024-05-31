Нападник іспанської Жирони Артем Довбик приєднався до збірної України на зборі у Німеччині.

Про це повідомив футболіст у коментарі пресслужбі УАФ.

"Я вже приєднався до табору національної збірної. З задоволенням чекаю на перше тренування. Скоро зустрінемося", — сказав Довбик.

Довбик провів неймовірний сезон за Жирону. За 41 поєдинок він забив 25 м'ячів та віддав 10 результативних передач. Також українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги та повторив рекорд Андрія Шевченка.

Нещодавно головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

В межах підготовки до турніру збірна України зіграє товариські матчі. Перший з яких — з Німеччиною відбудеться 3 червня у Нюрнберзі.