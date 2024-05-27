Довбик потрапив у символічну збірну Ла Ліги за версією Marca

Український форвард Жирони Артем Довбик потрапив у символічну збірну чемпіонату Іспанії з футболу за версією Marca.

Про це іспанське видання повідомило у соцмережах.

До команди потрапили Унаї Сімон (Атлетік), Даніель Карвахаль (Реал Мадрид), Антоніо Рюдіґер (Реал Мадрид), Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Мігель Гутьєррес (Жирона), Іско (Бетіс), Алейш Гарсія (Жирона), Тоні Кроос (Реал), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Довбик (Жирона) та Антуан Грізманн (Атлетіко).

🥇 El XI de ORO de #LaLiga, según @marca



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