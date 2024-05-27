Довбик потрапив у символічну збірну Ла Ліги за версією Marca
Український форвард Жирони Артем Довбик потрапив у символічну збірну чемпіонату Іспанії з футболу за версією Marca.
Про це іспанське видання повідомило у соцмережах.
До команди потрапили Унаї Сімон (Атлетік), Даніель Карвахаль (Реал Мадрид), Антоніо Рюдіґер (Реал Мадрид), Робен Ле Норман (Реал Сосьєдад), Мігель Гутьєррес (Жирона), Іско (Бетіс), Алейш Гарсія (Жирона), Тоні Кроос (Реал), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Довбик (Жирона) та Антуан Грізманн (Атлетіко).
Нагадаємо, Артем оформив хет-трик в останній грі Ла Ліги проти Гранади (7:0), який дозволив йому стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Інший українець Віктор Циганков зробив дубль та віддав одну гольову передачу.