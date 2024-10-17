Мессі отримав унікальну нагороду від Marca

Зірковий футболіст Інтера Маямі Ліонель Мессі отримав нагороду від Marca.

Фотографію із трофеєм гравець опублікував у себе в Instagram.

Іспанська газета відзначила цим трофеєм неймовірне досягнення аргентинця, який став найтитулованішим футболістом в історії.

"Дякую Marca за це визнання. І величезне спасибі всім людям, які супроводжували мене в кожну мить, як на полі, так і поза ним. Як я завжди казав, жоден з титулів, які я завоював, не був би можливий без людей, які мене підтримують, і без моїх партнерів по команді, як у національній збірній, так і в клубах, де я грав", – написав Ліонель.

Нагадаємо, в кар'єрі аргентинця 46 трофеїв. За цим показником він лише рік тому випередив бразильського захисника Дані Алвеса, який виграв 43 титули.

У доробку Мессі десять трофеїв Ла Ліги, чотири Ліги чемпіонів, вісім Суперкубків Іспанії, сім Кубків Іспанії, три клубних чемпіонатів світу та три Суперкубки Європи. Також на його рахунку дві перемоги у чемпіонаті Франції та одна у Суперкубку. Ще два трофеї він здобув за Інтер Маямі.

З Аргентиною Ліонель виграв чемпіонат світу, два Кубки Америки, Фіналіссіму, Олімпіаду та молодіжний чемпіонат світу.