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Довбик: Хочу забивати багато голів за Рому

Олександр Булава — 26 січня 2025, 19:58
Артем Довбик прокоментував перемогу над Удінезе
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик оцінив перемогу над Удінезе (2:1) у 22 турі Серії А.

Про це форвард розповів у коментарі DAZN.

"Ми всі повинні забивати й всі повинні завдавати шкоди воротам суперника. Ми раді перемозі.

Скільки голів хочу забити у сезоні? Багато, я хочу забивати багато голів, як Пеллегріні. Але найголовніше – це команда і перемога", – розповів Довбик.

Зазначимо, що нападник у грі з Удінезе окрім забитого з пенальті гола, віддав 82% точних пасів, виграв одне єдиноборство з 2-х, 1 раз сфолив та завдав 2 удари в площину воріт.

Тепер в активі українця 12 голів та 3 результативні передачі за 28 зіграних матчів за Рому.

Нагадаємо, в Артема невдовзі може з'явитися ще один конкурент у Ромі, адже клуб знайшов нового кандидата на позицію основного форварда.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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