Довбик визначився зі своїм майбутнім у Жироні

Нападник збірної України Артем Довбик вирішив покинути Жирону під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Ніл Сол.

27-річний форвард хоче перейти в мадридський Атлетико. За інформацією джерела, Довбик вже узгодив умови особистого контракту з "матрацниками".

Жирона вимагає за трансфер гравця 40 млн євро, що є клаусулою футболіста. Атлетико намагається зменшити ціну трансферу.

У своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Раніше Жирона оприлюднила нову домашню форму, в якій команда вже встигла провести товариський матч проти Монпельє.