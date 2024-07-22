Довбик визначився зі своїм майбутнім у Жироні
Нападник збірної України Артем Довбик вирішив покинути Жирону під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє журналіст Ніл Сол.
27-річний форвард хоче перейти в мадридський Атлетико. За інформацією джерела, Довбик вже узгодив умови особистого контракту з "матрацниками".
Жирона вимагає за трансфер гравця 40 млн євро, що є клаусулою футболіста. Атлетико намагається зменшити ціну трансферу.
У своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).
Раніше Жирона оприлюднила нову домашню форму, в якій команда вже встигла провести товариський матч проти Монпельє.