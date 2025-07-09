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Арсенал запропонував 50 млн фунтів за вінгера Челсі

Олександр Булава — 9 липня 2025, 20:20
Арсенал запропонував 50 млн фунтів за вінгера Челсі
x.com/ChelseaFC

Атакувальний півзахисник лондонського Челсі Ноні Мадуеке може продовжити кар'єру в Арсеналі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Каноніри" зробили початкову пропозицію "синім" у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів з врахуванням бонусів. Водночас "аристократи" хочуть отримати понад 50 мільйонів фунтів без врахування бонусної частини угоди за продаж 23-річного гравця.

Напередодні Арсенал погодив умови 5-річного контракту з Мадуеке.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, ексзахисник Реала та збірної Аргентини Габріель Хейнце увійшов в тренерський штаб Мікеля Артети.

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