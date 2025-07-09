Арсенал запропонував 50 млн фунтів за вінгера Челсі
Атакувальний півзахисник лондонського Челсі Ноні Мадуеке може продовжити кар'єру в Арсеналі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Каноніри" зробили початкову пропозицію "синім" у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів з врахуванням бонусів. Водночас "аристократи" хочуть отримати понад 50 мільйонів фунтів без врахування бонусної частини угоди за продаж 23-річного гравця.
Напередодні Арсенал погодив умови 5-річного контракту з Мадуеке.
У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.
До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, ексзахисник Реала та збірної Аргентини Габріель Хейнце увійшов в тренерський штаб Мікеля Артети.