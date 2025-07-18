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Арсенал оголосив про трансфер вінгера Челсі

Олександр Булава — 18 липня 2025, 20:00
Арсенал оголосив про трансфер вінгера Челсі
ФК Арсенал

Вінгер Челсі Ноні Мадуеке став гравцем лондонського Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав довгостроковий контракт з "канонірами". Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, загальна сума трансферу складатиме 58 млн євро, а хавбек підпише п'ятирічний контракт.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.

Напередодні повідомлялося, що Баварія націлилася на захисника Челсі.

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