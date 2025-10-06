Фламенго хоче придбати Жезуса

Бразильський клуб Фламенго проявляє серйозну зацікавленість у форварді Арсеналу Габріелі Жезусі, однак сторони поки що не можуть дійти згоди щодо суми трансферу.

Про це повідомляє Gazeta do Urubu.

Між лондонським клубом і бразильцями виникли значні розбіжності у фінансових очікуваннях. Фламенго хотів би повернути Жезуса на батьківщину, але не планує платити суму, яку вимагають каноніри – близько 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що минулого сезону Габріел Жезус провів 27 матчів, у яких відзначився 7 голами та 2 результативними передачами.

У січні 2025 року Жезус отримав травму хрестоподібних звʼязок у матчі проти Манчестер Юнайтед в Кубку Англії.

Раніше лондонський Арсенал встановив цінник на футболіста. Клуб готовий відпустити Жезуса за щонайменше 34 мільйони євро.