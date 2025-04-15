Арсенал не планує викупляти у Челсі Стерлінга

Арсенал не збирається викупляти орендованого у Челсі вінгера Рахіма Стерлінга.

Про це повідомляє Football Insider.

Стерлінг проводить нинішній сезон в Арсеналі на правах оренди, права на гравця належать Челсі. Проте головний тренер "Канонірів" Мікель Артета незадоволений грою 30-річного вінгера та не бачить його у своїх планах на наступний сезон.

Сам Стерлінг хотів би продовжити кар’єру в АПЛ, проте наразі має на руках лише пропозиції з Саудівської Аравії, куди відправлятися не хоче.

У поточному сезоні на рахунку вінгера 1 гол і 5 асистів у 24 матчах за Арсенал у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.

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