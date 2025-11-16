Наполі та Арсенал звернули увагу на талановитого півзахисника Олімпіакоса

18-річний півзахисник Олімпіакоса Хрістос Музакітіс може продовжити свою кар'єру в одному з топклубів Європи.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

У послугах гравця зацікавлені Арсенал, Наполі, Манчестер Юнайтед та Астон Вілла. Грецький колектив планує отримати за свого вихованця близько 30 мільйонів євро.

Музакітіса вважають одним з найталановитіших гравців свого покоління у Греції – цього сезону він зіграв 13 матчів у всіх турнірах (зокрема 4 в Лізі чемпіонів), в яких віддав дві результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що 25-мільйонний вінгер Наполі незадоволений кількістю ігрової практики цього сезону.