Арсенал хоче підписати капітана Роми
Лоренцо Пеллегріні
AS Roma
Лондонський Арсенал проявляє інтерес до півзахисника та капітана Роми Лоренцо Пеллегріні.
Про це повідомляє La Repubblica.
Також на Пеллегріні претендують Інтер та Наполі. Чинний контракт гравця з Ромою розрахований до 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного футболіста у 14 млн євро.
У поточному сезоні Пеллегріні провів 21 матч у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що форвард Роми Ельдор Шомуродов наблизився до зміни клубу цього місяця.