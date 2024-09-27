Арсенал планує поборотися за підписання юного таланта Баєра

Півзахисник німецького Баєра Флоріан Вірц входить у сферу інтересів лондонського Арсенала.

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, лондонці планують придбати футболіста влітку 2025 року. Зазначається, що конкурентами "канонірів" у підписанні гравця є мадридський Реал, Баварія та Манчестер Сіті.

Леверкузенці хочуть отримати за таланта близько 150 мільйонів євро, а сам Вірц не проти покинути команду влітку 2025 року. Його поточний контракт триває до 2027.

Arsenal is interested in Florian Wirtz (21), Bayer Leverkusen (contract til 2027)

❇️ Wirtz wants to leave the Club in Summer 2025

❇️ Leverkusen want a Transfer-Fee of €150 Mio

❇️ FC Bayern, Real Madrid and Manchester City also are interested in Wirtz pic.twitter.com/DvUmBurpah — Christian Falk (@cfbayern) September 27, 2024

У сезоні-2023/24 німець зіграв 49 матчів, у яких забив 18 голів та відзначився 20 асистами. У поточному сезоні він за 7 поєдинків оформив 6 голів та одну гольову передачу. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 130 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Вірц був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів УЄФА за перший тиждень турніру, а також увійшов до символічної збірної.