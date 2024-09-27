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Арсенал планує поборотися за підписання юного таланта Баєра

Андрій Яросименко — 27 вересня, 11:28
Арсенал планує поборотися за підписання юного таланта Баєра
Флоріан Вірц
Getty images

Півзахисник німецького Баєра Флоріан Вірц входить у сферу інтересів лондонського Арсенала.

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, лондонці планують придбати футболіста влітку 2025 року. Зазначається, що конкурентами "канонірів" у підписанні гравця є мадридський Реал, Баварія та Манчестер Сіті.

Леверкузенці хочуть отримати за таланта близько 150 мільйонів євро, а сам Вірц не проти покинути команду влітку 2025 року. Його поточний контракт триває до 2027.

У сезоні-2023/24 німець зіграв 49 матчів, у яких забив 18 голів та відзначився 20 асистами. У поточному сезоні він за 7 поєдинків оформив 6 голів та одну гольову передачу. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 130 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Вірц був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів УЄФА за перший тиждень турніру, а також увійшов до символічної збірної.

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