Арсенал цікавиться талановитим голкіпером Аталанти

Лондонський Арсенал проявляє інтерес до голкіпера Аталанти Марко Карнезеккі.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що лондонський клуб спробує підписати італійця наступного сезону.

24-річний Карнееккі упродовж минулого сезону витіснив з основи Хуана Муссо, а в нинішньому Руя Патрісіу та Франческо Россі, зігравши 21 матч у всех турнірах, 9 з яких відстоявши на "нуль".

В Арсенала основним голкіперомє 29-річний Давид Райя. Влітку "каноніри" викупили контракт іспанця у Брентфорда. Повідомлялося, що ця угода коштувала лондонцям 27 млн фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що Рая потрапив до топ-10 рейтингу найкращих воротарів світу у 2024 році. У списку також український голкіпер Реала Андрій Лунін.