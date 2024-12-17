Арсенал цікавиться талановитим голкіпером Аталанти
Марко Карнезеккі
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Лондонський Арсенал проявляє інтерес до голкіпера Аталанти Марко Карнезеккі.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що лондонський клуб спробує підписати італійця наступного сезону.
24-річний Карнееккі упродовж минулого сезону витіснив з основи Хуана Муссо, а в нинішньому Руя Патрісіу та Франческо Россі, зігравши 21 матч у всех турнірах, 9 з яких відстоявши на "нуль".
В Арсенала основним голкіперомє 29-річний Давид Райя. Влітку "каноніри" викупили контракт іспанця у Брентфорда. Повідомлялося, що ця угода коштувала лондонцям 27 млн фунтів стерлінгів.
Зазначимо, що Рая потрапив до топ-10 рейтингу найкращих воротарів світу у 2024 році. У списку також український голкіпер Реала Андрій Лунін.