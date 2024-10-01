Неймовірна любов до клубу: Тренер аргентинського Расінга проводить особливий ритуал перед кожним матчем

Сьогодні вночі, 1 жовтня, був зіграний матч 16-го туру чемпіонату Аргентини з футболу між Расінгом та Платенсе (1:1). Господарям зовсім трохи не вистачило до перемоги, хоча вони протягом всієї гри домінували на полі.

Найкращим футболістом зустрічі став захисник Сантьяго Соса, який відзначився голом, проте вже після гри з'ясувався інший герой. Ним став тренер Расінга Густаво Костас, якого зафіксували телекамери за незвичайним обрядом.

Читайте також : Відео Майстер тролінгу: Моурінью отримав попередження за демонстрацію помилки арбітра на ноутбуці

Аргентинський спеціаліст дістав з кишені за декілька хвилин до гри іконки та хрестик, і почав читати молитву. Парарельно він цілував святі атрибути "на щастя".

Зазначимо, що Костас є місцевою легендою, бо провів більшу частину своєї кар'єри саме в Расінгу. 61-річний тренер навіть співає клубний гімн перед кожним матчем разом із фанатами.

Після 16 турів аргентинського чемпіонату Расінг займає шосте місце, набравши 25 очок.