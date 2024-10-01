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Майстер тролінгу: Моурінью отримав попередження за демонстрацію помилки арбітра на ноутбуці

Богдан Войченко — 1 жовтня, 11:40
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Майстер тролінгу: Моурінью отримав попередження за демонстрацію помилки арбітра на ноутбуці

У матчі між Антальяспором та Фенербахче стався доволі кумедний епізод, після якого епатажний тренер гостьової команди отримав жовту картку.

Після одно з моментів зустрічі арбітр скасував забитий м'яч стамбульського клубу, проте Жозе Моурінью не погодився із цим рішенням, вигадавши креативний спосіб довести свою правоту.

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"Особливий" поставив ноутбук прямо перед телекамерою, на якому було видно, що гравець Фенербахче не був в офсайді. Арбітру про це сповістили, після чого Моурінью отримав жовту картку.

Нагадаємо, португальський спеціаліст очолив турецький гранд цього літа. Контракт наставника зі стамбульцями чинний до червня 2026 року.

За 7 турів команда під керівництвом Жозе набрала 16 очок та посідає друге місце у турецькому чемпіонаті.

Фенербахче Жозе Моурінью