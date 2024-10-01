Майстер тролінгу: Моурінью отримав попередження за демонстрацію помилки арбітра на ноутбуці

У матчі між Антальяспором та Фенербахче стався доволі кумедний епізод, після якого епатажний тренер гостьової команди отримав жовту картку.

Після одно з моментів зустрічі арбітр скасував забитий м'яч стамбульського клубу, проте Жозе Моурінью не погодився із цим рішенням, вигадавши креативний спосіб довести свою правоту.

"Особливий" поставив ноутбук прямо перед телекамерою, на якому було видно, що гравець Фенербахче не був в офсайді. Арбітру про це сповістили, після чого Моурінью отримав жовту картку.

Mourinho was booked for showing a refereeing mistake on his laptop 😅 The Special One... you wouldn't understand 😳 🔥 #beINSPORTS #SüperLig #Mourinho pic.twitter.com/znqRXpRiEA — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) September 29, 2024

Нагадаємо, португальський спеціаліст очолив турецький гранд цього літа. Контракт наставника зі стамбульцями чинний до червня 2026 року.

За 7 турів команда під керівництвом Жозе набрала 16 очок та посідає друге місце у турецькому чемпіонаті.