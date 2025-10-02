Українська правда
АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера вересня

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 14:28
Англійська Прем'єр-ліга оголосила номінантів на звання найкращого тренера вересня.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Так, на індивідуальну нагороду претендують Мікель Артета (Арсенал, 3 матчі, 2 перемоги та нічия), Жузеп Гвардіола (3 матчі, 2 перемоги та нічия), Олівер Гласнер (Крістал Пелес, 3 матчі, 2 перемоги та нічия) та Режіс Ле Брі (Сандерленд, 3 матчі, дві нічиї та перемога).

Зазначимо, що нагороду найкращому тренеру серпня виграв Арне Слот, який не потрапив у номінацію цього разу.

Раніше повідомлялось, що один з нападників АПЛ претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

