АПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера вересня

Англійська Прем'єр-ліга оголосила номінантів на звання найкращого тренера вересня.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Так, на індивідуальну нагороду претендують Мікель Артета (Арсенал, 3 матчі, 2 перемоги та нічия), Жузеп Гвардіола (3 матчі, 2 перемоги та нічия), Олівер Гласнер (Крістал Пелес, 3 матчі, 2 перемоги та нічия) та Режіс Ле Брі (Сандерленд, 3 матчі, дві нічиї та перемога).

👔 Mikel Arteta

👔 Oliver Glasner

👔 Pep Guardiola

👔 Regis Le Bris



Cast your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month 🗳️ — Premier League (@premierleague) October 2, 2025

Зазначимо, що нагороду найкращому тренеру серпня виграв Арне Слот, який не потрапив у номінацію цього разу.

