Півзахисник Манчестер Юнайтед став найкращим гравцем місяця в АПЛ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш визнаний найкращим гравцем березня в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

У березні португалець провів два матчі за "червоних дияволів", забивши два голи та віддавши два асисти. Це допомогло МЮ перемогти аутсайдера чемпіонату Лестер та одного з лідерів – Арсенал.

Конкурентами Фернандеша були: Ентоні Еланга (Ноттінгем Форрес), Нікола Міленкович (Ноттінгем Форрест), Деклан Райс (Арсенал), Ян Паул ван Геке (Брайтон) та Жан-Рікнер Белльгард (Вулвергемптон).

Bruno Fernandes at his very best 🔝 pic.twitter.com/IXmUlHaqD9 — Premier League (@premierleague) April 4, 2025

Для півзахисника Манчестер Юнайтед ця нагорода стала п'ятою в межах Англійської Прем'єр-ліги.

У нинішньому сезоні португальський хавбек провів 45 матчів за Ман Юнайтед в усіх турнірах, забив 16 голів та віддав 16 асистів.

Зауважимо, що вже в неділю, 6 квітня, команда Бруну Фернандеша проведе дербі проти Манчестер Сіті. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.