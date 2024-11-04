Два голи на 90+: Фулгем вирвав перемогу над Брентфордом Ярмолюка

У заключному матчі 10 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25 у Лондоні місцевий Фулгем приймав Брентфорд.

Гра завершилася з рахунком 2:1. У середині першого тайму за гостей забив німецький хавбек Віталій Янельт. "Дачники" зрівняли рахунок на 90+2 хвилині зусиллями Гаррі Вілсона. Потім на 90+8 хвилині він оформив дубль та приніс команді перемогу.

Український футболіст Брентфорда Єгор Ярмолюк потрапив до заявки на зустріч, але на поле так і не вийшов.

Чемпіонат Англії – АПЛ

10 тур, 4 листопада

Фулгем – Бретфорд 2:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Янельт (28), 1:1 – Вілсон (90+2), 2:1 – Вілсон (90+8)

Тепер у Фулгема 15 очок і 9 позиція в турнірній таблиці. Брентфорд має на 2 бали менше, що дозволяє посідати 12 сходинку.

Нагадаємо, гранд англійського футболу Манчестер Юнайтед показав найгірший старт в історії команди в АПЛ.