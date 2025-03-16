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Арсенал Зінченка проти Челсі, Лестер прийме Манчестер Юнайтед у 29 турі АПЛ

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 08:16
Арсенал Зінченка проти Челсі, Лестер прийме Манчестер Юнайтед у 29 турі АПЛ

У неділю, 16 березня, відбудеться три матчі в межах 29 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Головним поєдинком туру, безумовно, буде лондонське дербі, між Арсеналом Олександра Зінченка та Челсі. "Каноніри" зберігають математичні шанси на чемпіонство, але "сині" ведуть боротьбу за вихід у Лігу чемпіонів.

Ще одне дербі столичних команд відбудеться на "Крейвен Коттедж", де Фулгем прийматиме Тоттенгем. "Шпори" підходять до гри в чудовому настрої, оскільки зуміли пройти в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Закриватиме ігровий день зустріч між Лестером і Манчестер Юнайтед. Особливості гри додає той факт, що "лис" тренує Рууд Ван Ністелрой, який кілька матчів цього сезону тренував "Червоних дияволів".

Футбол – АПЛ-2024/25
29 тур, 16 березня

15:30 Арсенал – Челсі

15:30 Фулгем – Тоттенгем

18:30 Лестер – Манчестер Юнайтед

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, з усіма результатами 29 туру за 15 березня можна ознайомитися ТУТ.

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