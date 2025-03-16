Арсенал Зінченка проти Челсі, Лестер прийме Манчестер Юнайтед у 29 турі АПЛ
У неділю, 16 березня, відбудеться три матчі в межах 29 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Головним поєдинком туру, безумовно, буде лондонське дербі, між Арсеналом Олександра Зінченка та Челсі. "Каноніри" зберігають математичні шанси на чемпіонство, але "сині" ведуть боротьбу за вихід у Лігу чемпіонів.
Ще одне дербі столичних команд відбудеться на "Крейвен Коттедж", де Фулгем прийматиме Тоттенгем. "Шпори" підходять до гри в чудовому настрої, оскільки зуміли пройти в 1/4 фіналу Ліги Європи.
Закриватиме ігровий день зустріч між Лестером і Манчестер Юнайтед. Особливості гри додає той факт, що "лис" тренує Рууд Ван Ністелрой, який кілька матчів цього сезону тренував "Червоних дияволів".
15:30 Арсенал – Челсі
15:30 Фулгем – Тоттенгем
18:30 Лестер – Манчестер Юнайтед
Нагадаємо, з усіма результатами 29 туру за 15 березня можна ознайомитися ТУТ.