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Манчестер Юнайтед може відправити Антоні в оренду

Олександр Булава — 15 січня 2025, 20:55
Манчестер Юнайтед може відправити Антоні в оренду
Антоні
Getty Images

Бразильський вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може залишити клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

24-річний гравець не входить у плани головного тренера Рубена Аморіма та може бути відправлений в оренду до завершення сезону.

Одним із претендентів на гравця називають іспанський Бетіс, який шукає заміну Ассане Діао після його переходу в Комо.

У нинішньому сезоні бразилець відіграв усього 12 матчів та відзначився одним забитим голом.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться грецький Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук.

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