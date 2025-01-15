Манчестер Юнайтед може відправити Антоні в оренду
Антоні
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Бразильський вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може залишити клуб під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє Sky Sports.
24-річний гравець не входить у плани головного тренера Рубена Аморіма та може бути відправлений в оренду до завершення сезону.
Одним із претендентів на гравця називають іспанський Бетіс, який шукає заміну Ассане Діао після його переходу в Комо.
У нинішньому сезоні бразилець відіграв усього 12 матчів та відзначився одним забитим голом.
Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться грецький Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук.