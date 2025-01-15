Манчестер Юнайтед може відправити Антоні в оренду

Бразильський вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може залишити клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

24-річний гравець не входить у плани головного тренера Рубена Аморіма та може бути відправлений в оренду до завершення сезону.

Одним із претендентів на гравця називають іспанський Бетіс, який шукає заміну Ассане Діао після його переходу в Комо.

У нинішньому сезоні бразилець відіграв усього 12 матчів та відзначився одним забитим голом.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться грецький Олімпіакос, за який виступає український нападник Роман Яремчук.