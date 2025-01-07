Антоні може стати одноклубником Яремчука

Бразильський вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може продовжити кар'єру в Олімпіакосі, за який виступає український форвард Роман Яремчук.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Грецький клуб зробив пропозицію щодо оренди гравця. Зазначається, що угода є дуже складною, однак не виключено, що вона відбудеться.

Керівництво "манкуніанців" не виключає відхід Антоні під час зимового трансферного вікна. У нинішньому сезоні 24-річний бразилець відіграв усього 12 матчів та відзначився одним забитим голом.

🚨🔴 Olympiacos have asked for a loan deal with #Antony. After Sun and confirmed.



Understand the deal is not fully off but very very complicated. #MUFC



As reported, Antony can leave Manchester United this transfer window. @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/C6r3h3GjjF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 7, 2025

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус та Манчестер Юнайтед можуть здійснити обмін футболістами у зимове трансферне вікно.

Напередодні грецький Олімпіакос переміг у номінації "клуб-відкриття" на Globe Soccer Awards.