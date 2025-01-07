Антоні може стати одноклубником Яремчука
Манчестер Юнайтед
Бразильський вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може продовжити кар'єру в Олімпіакосі, за який виступає український форвард Роман Яремчук.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.
Грецький клуб зробив пропозицію щодо оренди гравця. Зазначається, що угода є дуже складною, однак не виключено, що вона відбудеться.
Керівництво "манкуніанців" не виключає відхід Антоні під час зимового трансферного вікна. У нинішньому сезоні 24-річний бразилець відіграв усього 12 матчів та відзначився одним забитим голом.
Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус та Манчестер Юнайтед можуть здійснити обмін футболістами у зимове трансферне вікно.
Напередодні грецький Олімпіакос переміг у номінації "клуб-відкриття" на Globe Soccer Awards.