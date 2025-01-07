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Антоні може стати одноклубником Яремчука

Станіслав Лисак — 7 січня 2025, 11:32
Антоні може стати одноклубником Яремчука
Манчестер Юнайтед

Бразильський вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може продовжити кар'єру в Олімпіакосі, за який виступає український форвард Роман Яремчук.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Грецький клуб зробив пропозицію щодо оренди гравця. Зазначається, що угода є дуже складною, однак не виключено, що вона відбудеться.

Керівництво "манкуніанців" не виключає відхід Антоні під час зимового трансферного вікна. У нинішньому сезоні 24-річний бразилець відіграв усього 12 матчів та відзначився одним забитим голом.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус та Манчестер Юнайтед можуть здійснити обмін футболістами у зимове трансферне вікно.

Напередодні грецький Олімпіакос переміг у номінації "клуб-відкриття" на Globe Soccer Awards.

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