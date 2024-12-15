Шахтар завітає в гості до Полісся, Рух прийме Оболонь у 17 турі УПЛ

У неділю, 15 грудня, програма 17-го туру Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.

Аутсайдер чемпіонату Інгулець прийматиме Колос. Команда з Петрового нещодавно здобула першу перемогу, а також вигравала у Зорі в попередньому турі УПЛ, однак гру було перенесено через затяжну повітряну тривогу. Колос Двічі поспіль зіграв унічию та знаходиться у зоні вильоту напередодні завершення першого кола чемпіонату України.

Рух у Львові прийматиме Оболонь. Підопічні Віталія Пономарьова знаходяться на 7 сходинці після 16 матчів та в разі перемоги мають змогу обійти в турнірній таблиці інший львівський клуб, Карпати. Оболонь розташувалася на 15 позиції в УПЛ та має перемагати, щоб скорочувати відставання від 12-го Лівого берега.

Центральним поєдинком туру стане протистояння між житомирським Полісся та донецьким Шахтарем. "Гірники" наразі знаходяться на третій позиції та можуть обійти Олександрію, якщо виграють обидва матчі, які в них є в запасі. Полісся ж спробує зупинити свою серію з 8 поспіль матчів без перемог в УПЛ та відірватися від Карпат та Руху в турнірній таблиці.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

17 тур, 15 грудня

13:00 Інгулець – Колос

15:30 Рух – Оболонь

18:00 Полісся – Шахтар Донецьк

Напередодні ЛНЗ після відставки Карраско зіграв унічию з Олександрією, також Зоря на останніх хвилинах перемогла Чорноморець.