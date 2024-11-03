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Агробізнес в гостях у Поділля, Нива прийме Прикарпаття, Вікторія проти ФСК Маріуполя: трансляції матчів Першої ліги

Ігор Чернявський — 3 листопада, 11:50
Агробізнес в гостях у Поділля, Нива прийме Прикарпаття, Вікторія проти ФСК Маріуполя: трансляції матчів Першої ліги
ПФЛ

Сьогодні, 3 листопада, відбудуться три матчі 15 туру Першої ліги-2024/25.

Лідер Групи А, волочиський Агробізнес, на виїзді зіграє проти Поділля, тернопільська Нива прийме Прикарпаття, а ФСК Маріуполь, у якого серйозні фінансові проблеми, спробує відібрати очки у автора найгучнішої сенсації Кубку України – Вікторії.

Чемпіонат України – Перша ліга
15 тур, 3 листопада

12:00 Поділля – Агробізнес

12:30 Вікторія – ФСК Маріуполь

14:30 Нива Тернопіль – Прикарпаття

Напередодні Полтава несподівано поступилася Кудрівці, а Епіцентр декласував Минай.

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