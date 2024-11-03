Агробізнес в гостях у Поділля, Нива прийме Прикарпаття, Вікторія проти ФСК Маріуполя: трансляції матчів Першої ліги
ПФЛ
Сьогодні, 3 листопада, відбудуться три матчі 15 туру Першої ліги-2024/25.
Лідер Групи А, волочиський Агробізнес, на виїзді зіграє проти Поділля, тернопільська Нива прийме Прикарпаття, а ФСК Маріуполь, у якого серйозні фінансові проблеми, спробує відібрати очки у автора найгучнішої сенсації Кубку України – Вікторії.
Чемпіонат України – Перша ліга
15 тур, 3 листопада
12:00 Поділля – Агробізнес
12:30 Вікторія – ФСК Маріуполь
14:30 Нива Тернопіль – Прикарпаття
Напередодні Полтава несподівано поступилася Кудрівці, а Епіцентр декласував Минай.