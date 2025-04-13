Полісся зіграє з Ворсклою, Зоря прийме Верес у 24 турі УПЛ

У неділю, 13 квітня, 24 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.

Житомирське Полісся, яке веде боротьбу за єврокубки, поїде до Полтави, щоб зіграти з місцевою Ворсклою. Колектив Юрія Максимова наразі перебуває на 14 місці.

У Києві відбудеться битва претендентів на виліт. Лівий берег має 22 очки, Колос – 21. Такі зустрічі ще називають "гра за 6 очок".

Закриватиме ігровий день бій міцних середняків. Рівненський Верес в гостях поміряється силами з луганською Зорею.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

24 тур, 13 квітня

13:00 Ворскла – Полісся

15:30 Лівий берег – Колос

18:00 Зоря – Верес

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, відбулося три матчі. Київське Динамо завдяки голам Ярмоленка та Ваната здолало Кривбас. Претендент на медалі Олександрія не змогла обіграти Рух. Автогол голкіпера Чорноморця приніс Оболоні перемогу.