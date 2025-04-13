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Полісся зіграє з Ворсклою, Зоря прийме Верес у 24 турі УПЛ

Руслан Травкін — 13 квітня 2025, 05:30
Полісся зіграє з Ворсклою, Зоря прийме Верес у 24 турі УПЛ

У неділю, 13 квітня, 24 тур Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.

Житомирське Полісся, яке веде боротьбу за єврокубки, поїде до Полтави, щоб зіграти з місцевою Ворсклою. Колектив Юрія Максимова наразі перебуває на 14 місці.

У Києві відбудеться битва претендентів на виліт. Лівий берег має 22 очки, Колос – 21. Такі зустрічі ще називають "гра за 6 очок".

Закриватиме ігровий день бій міцних середняків. Рівненський Верес в гостях поміряється силами з луганською Зорею.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
24 тур, 13 квітня

13:00 Ворскла – Полісся

15:30 Лівий берег – Колос

18:00 Зоря – Верес

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, відбулося три матчі. Київське Динамо завдяки голам Ярмоленка та Ваната здолало Кривбас. Претендент на медалі Олександрія не змогла обіграти Рух. Автогол голкіпера Чорноморця приніс Оболоні перемогу.

Верес Ворскла Зоря Колос Лівий берег Полісся Розклад матчів Чемпіонат України, УПЛ

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