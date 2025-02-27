Ярмоленко: Після 30 років ти борешся сам з собою

Капітан Динамо Андрій Ярмоленко вважає, що після 30 років футболіст бореться сам з собою.

Про це лідер киян розповів у інтерв'ю GG.Спорт.

"Моя мотивація – грати в футбол, отримувати задоволення, перемагати. Перемагати в першу чергу не когось, а самого себе. Для мене мотивація – не бути в зоні комфорту. Якщо ти хочеш грати в футбол, то треба щодня бути вмотивованим. Звичайно ти вже не станеш кращим, але якщо хочеш перемагати, то треба щодня працювати. Коли тобі за 30, то ти борешся тільки сам з собою", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що 35-річний гравець збірної України повернувся в Динамо у липні 2023 року. У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 19 матчів в усіх турнірах та відзначився 7 голами. Кияни наразі очолюють турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги, вилетівши з єврокубків напередодні.

Також раніше Андрій Ярмоленко випередив Владислава Ващука за кількістю поєдинків у чемпіонаті України, зігравши свій 255 матч в УПЛ. За цим показником українець поступається лише двом легендам Динамо, а нині тренерам "біло-синіх" – Олександру Шовковському (426 ігор) та Олегу Гусєву (296 матчів).