Ярмоленко: Ми розуміємо, навіщо приїхали на Євро-2024

Лідер київського Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко розповів, що команда приїхала на Євро-2024, щоб зробити все можливе, аби подарувати українцям позитивні емоції.

Такий коментар він дав для Setanta Sports.

"Як мені зустріч? Класно. Якщо чесно, то не очікував що прийде стільки вболівальників. Лише вчора почув, що роздали понад 3 тисячі квитків, то був приємно здивований.

Позитивний настрій перед Євро. Ми розуміємо навіщо ми сюди приїхали, розуміємо, що в країні війна, наскільки зараз важливо дати людям позитивні емоції. Ми все прекрасно розуміємо і будемо намагатися робити усе, щоб люди отримали трошки позитиву зараз.

В плані кондицій в мене все нормально, як завжди. В паспорті вже 34, але найголовніше, що я кожного ранку прокидаюсь та із задоволенням, йду на тренування. Хочеться працювати, ставати кращим, а це найголовніше.

Я не люблю загадувати, куди ми можемо дійти на Євро. Це футбол, може статися все, що завгодно. Загадувати не буду. Я вважаю, що треба йти від гри до гри, виправляти помилки і тоді я впевнений, що в нас усе вийде", — сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.