Мріяв, що все буде інакше: Ярмоленко дав оцінку власній грі за закордонні клуби

Лідер Динамо Андрій Ярмоленко пригадав, як міг перейти до Сток Сіті.

Під час подкасту з Денисом Бойко вінгер підтвердив, що вів переговори з англійським клубом.

"Я зустрічався з представниками клубу, але... Я ні про що не шкодую.

Моя кар'єра в Європі? Я, напевно, мріяв і думав, що вона буде іншою. Я думав, що досягну якихось вершин. Так не сталося.

На це повпливали різні причини: десь тренер, десь адаптація, мови не знав. Ці дрібниці позначаються на тобі як на гравцеві", – сказав Ярмоленко.