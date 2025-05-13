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Мріяв, що все буде інакше: Ярмоленко дав оцінку власній грі за закордонні клуби

Руслан Травкін — 13 травня 2025, 13:17
Мріяв, що все буде інакше: Ярмоленко дав оцінку власній грі за закордонні клуби
Андрій Ярмоленко
Скриншот

Лідер Динамо Андрій Ярмоленко пригадав, як міг перейти до Сток Сіті.

Під час подкасту з Денисом Бойко вінгер підтвердив, що вів переговори з англійським клубом.

"Я зустрічався з представниками клубу, але... Я ні про що не шкодую.

Моя кар'єра в Європі? Я, напевно, мріяв і думав, що вона буде іншою. Я думав, що досягну якихось вершин. Так не сталося.

На це повпливали різні причини: десь тренер, десь адаптація, мови не знав. Ці дрібниці позначаються на тобі як на гравцеві", – сказав Ярмоленко. 

Сток Сіті тоді був клубом АПЛ, але трансфер так і не відбувся. Андрій Ярмоленко залишив Динамо лише через 2 роки, коли за 25 млн євро його придбала Боруссія Дортмунд. 

Нагадаємо, нещодавно Андрій Ярмоленко повторив досягнення Сергія Реброва в УПЛ. 

Динамо Київ Андрій Ярмоленко

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