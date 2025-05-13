Мріяв, що все буде інакше: Ярмоленко дав оцінку власній грі за закордонні клуби
Лідер Динамо Андрій Ярмоленко пригадав, як міг перейти до Сток Сіті.
Під час подкасту з Денисом Бойко вінгер підтвердив, що вів переговори з англійським клубом.
"Я зустрічався з представниками клубу, але... Я ні про що не шкодую.
Моя кар'єра в Європі? Я, напевно, мріяв і думав, що вона буде іншою. Я думав, що досягну якихось вершин. Так не сталося.
На це повпливали різні причини: десь тренер, десь адаптація, мови не знав. Ці дрібниці позначаються на тобі як на гравцеві", – сказав Ярмоленко.
Сток Сіті тоді був клубом АПЛ, але трансфер так і не відбувся. Андрій Ярмоленко залишив Динамо лише через 2 роки, коли за 25 млн євро його придбала Боруссія Дортмунд.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Ярмоленко повторив досягнення Сергія Реброва в УПЛ.