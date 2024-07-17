Виконавчий директор Карпат прокоментував чутки, що він завів у клуб людей з PASS

Виконавчий директор Карпат Андрій Тлумак розповів, що він не заводив у львівський клуб людей з PASS.

Його слова передає Український футбол.

"З моєї подачі в Карпати прийшли працювати люди, які мають відношення до онлайн-платформи PASS? Це неправда! Напевно, треба реагувати на таке одразу, аби не давати чуткам розростися більших масштабів. Я вже не відповідаю за комплектацію команди, як то було раніше.

Згадав один старий анекдот, коли судили батька, який погано виховував своїх доньок, а коли йому дали останнє слово він сказав: ви мене так добре засудили, тільки в мене двоє синів", — сказав Тлумак.

Онлайн-платформа PASS — це освітня платформа для тренерів, аналітиків і скаутів. Її творцями є Гліб Платов і Гліб Корнієнко.

Раніше інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Мирон Маркевич подав у відставку з посади головного тренера клубу, а президент клубу погодився її прийняти.

Наступником 73-річного наставника може стати Владислав Лупашко, який минулого місяця очолив юнацьку команду "левів". Минулого сезону він привів Інгулець до чемпіонства у Першій лізі, у вирішальному матчі клуб з Петрового переміг Карпати.