Андрій Шевченко: Можу поставити Шахтар у приклад для інших українських клубів
Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко високо оцінює гру та результати, які Шахтар демонструє на міжнародній арені.
Про це легенда Динамо сказав у інтерв’ю пресслужбі донецького клубу.
"Вважаю, український футбол – на стабільному гарному рівні. Але цей рівень кожного дня треба підтверджувати. Зараз стартують єврокубкові змагання, тому я бажаю нашим клубам, які представлятимуть країну на цій арені, якомога краще виступати, грати в якісний футбол та максимально здобувати очки, що дуже важливо для України.
І як приклад я можу навести Шахтар – це команда, яка стабільно грає на європейському рівні, яка демонструє прекрасний футбол і дає результат. Більшість очок, що були зароблені нашими командами, були саме від Шахтаря", – сказав Шевченко.
Окрім "гірників", цього сезону Україну в єврокубках представляють Динамо та Кривбас. Кияни зустрінуться з Рейнджерс у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, а команда Юрія Вернидуба на аналогічній стадії зіграє з Вікторією Пльзень.
Нагадаємо, Шахтар розпочав новий сезон Української Прем’єр-ліги з виїзного розгрому Ворскли.