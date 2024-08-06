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Андрій Шевченко: Можу поставити Шахтар у приклад для інших українських клубів

Ігор Чернявський — 6 серпня, 18:45
Андрій Шевченко: Можу поставити Шахтар у приклад для інших українських клубів

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко високо оцінює гру та результати, які Шахтар демонструє на міжнародній арені.

Про це легенда Динамо сказав у інтерв’ю пресслужбі донецького клубу.

"Вважаю, український футбол – на стабільному гарному рівні. Але цей рівень кожного дня треба підтверджувати. Зараз стартують єврокубкові змагання, тому я бажаю нашим клубам, які представлятимуть країну на цій арені, якомога краще виступати, грати в якісний футбол та максимально здобувати очки, що дуже важливо для України.

І як приклад я можу навести Шахтар – це команда, яка стабільно грає на європейському рівні, яка демонструє прекрасний футбол і дає результат. Більшість очок, що були зароблені нашими командами, були саме від Шахтаря", – сказав Шевченко.

Окрім "гірників", цього сезону Україну в єврокубках представляють Динамо та Кривбас. Кияни зустрінуться з Рейнджерс у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, а команда Юрія Вернидуба на аналогічній стадії зіграє з Вікторією Пльзень.

Нагадаємо, Шахтар розпочав новий сезон Української Прем’єр-ліги з виїзного розгрому Ворскли.

Андрій Шевченко Шахтар Донецьк

Андрій Шевченко

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