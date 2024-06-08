Шевченко: Хочу подякувати Польщі за допомогу
Президент Української асоціації Футболу Андрій Шевченко подякував Польщі за допомогу Україні під час повномасштабної війни з Росією.
Функціонер дав інтерв'ю польському виданню WP Sportowe Fakty.
"Хочу подякувати Польщі за допомогу, не тільки у футболі. Ми відчуваємо вашу підтримку з перших годин повномасштабної війни з Росією і глибоко цінуємо все, що ви робите для України.
Особисто хотів би подякувати своїм колегам з Польського футбольного союзу, а також клубам і містам, які на деякі матчі стали футбольними домівками для українських команд", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, збірна України поступилась Польщі у товариському поєдинку (3:1).
Напередодні "синьо-жовті" оригінально оголосили остаточну заявку футболістів на Євро-2024.