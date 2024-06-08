Шевченко: Хочу подякувати Польщі за допомогу

Президент Української асоціації Футболу Андрій Шевченко подякував Польщі за допомогу Україні під час повномасштабної війни з Росією.

Функціонер дав інтерв'ю польському виданню WP Sportowe Fakty.

"Хочу подякувати Польщі за допомогу, не тільки у футболі. Ми відчуваємо вашу підтримку з перших годин повномасштабної війни з Росією і глибоко цінуємо все, що ви робите для України.

Особисто хотів би подякувати своїм колегам з Польського футбольного союзу, а також клубам і містам, які на деякі матчі стали футбольними домівками для українських команд", — сказав Шевченко.