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Шевченко: Хочу подякувати Польщі за допомогу

Владислав Уткін — 8 червня, 12:15
Шевченко: Хочу подякувати Польщі за допомогу

Президент Української асоціації Футболу Андрій Шевченко подякував Польщі за допомогу Україні під час повномасштабної війни з Росією.

Функціонер дав інтерв'ю польському виданню WP Sportowe Fakty.

"Хочу подякувати Польщі за допомогу, не тільки у футболі. Ми відчуваємо вашу підтримку з перших годин повномасштабної війни з Росією і глибоко цінуємо все, що ви робите для України.

Особисто хотів би подякувати своїм колегам з Польського футбольного союзу, а також клубам і містам, які на деякі матчі стали футбольними домівками для українських команд", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України поступилась Польщі у товариському поєдинку (3:1).

Напередодні "синьо-жовті" оригінально оголосили остаточну заявку футболістів на Євро-2024.

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Андрій Шевченко

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