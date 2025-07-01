Металіст 1925 попрощався з ексфорвардом Шахтаря

Досвідчений український нападник Андрій Борячук покинув Металіст 1925 на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Термін дії контракту Борячука з Металістом 1925 завершився 30 червня, угода не була продовжена. 29-річний нападник виступав харківський клуб з вересня 2023 року, до того грав за Металіст 1925 на правах оренди з серпня до грудня 2022 року. Сумарно провів за команду 52 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 7 асистами.

Найімовірніше, Борячук продовжить кар’єру в Епіцентрі. Новачок УПЛ офіційно ще не оголосив про підписання контракту з форвардом, проте вчора, 30 червня, Борячук у складі Епіцентра відзначився хеттриком у контрольному матчі проти вінницької Ниви.