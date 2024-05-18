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Лунін чи Куртуа? Анчелотті зробив вибір на матч проти Вільярреала

Станіслав Лисак — 18 травня, 14:54
Лунін чи Куртуа? Анчелотті зробив вибір на матч проти Вільярреала

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що український голкіпер Андрій Лунін захищатиме ворота команди в матчі 37 туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала.

Слова італійського фахівця передає AS.

"Для мене не існує ніяких дебатів. Лунін провів фантастичний сезон, а Куртуа повертається до того, ким він був раніше — найкращим у світі. Андрій гратиме у стартовому складі завтра", — підсумував Анчелотті.
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Поєдинок Вільярреал — Реал Мадрид відбудеться 19 травня, початок — о 20:00 за київським часом.

У поточному сезоні Лунін відіграв 30 матчів за Реал, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків провів на нуль.

Повідомлялося, що мадридці не буде продавати українського воротаря менше ніж за 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Лунін не потрапив до символічної збірної Ла Ліги. До п’ятнадцятки найкращих увійшов інший українець.

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Реал Мадрид

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