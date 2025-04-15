Анчелотті: Усі знають, що на Бернабеу є особлива атмосфера

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вважає, що його гравці можуть змінити ситуацію в протистоянні з Арсеналом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це італійський наставник розповів на пресконференції перед грою.

Зауважимо, що перший матч чвертьфіналу ЛЧ, який проходив у Лондоні, завершився для "бланкос" розгромною поразкою з рахунком 0:3.

"На Бернабеу є магія, і всі знають, що це особлива атмосфера. Завтра нам потрібно всього потроху: якості та самовіддачі, як фізичної, так і колективної. Жодна з цих речей не може піти не так. Мотивація є, і зараз я хочу, щоб гравці були спокійні перед грою.

Я чітко усвідомлюю, що ми віддамо всі сили. У нас є якість, щоб змінити ситуацію в протистоянні, а також ми маємо відданість, досвід і вболівальників. Ресурси є, і зараз настав час показати все, на що ми здатні. Психологічно ми налаштовані дуже добре, і ми повинні добре контролювати гру", – сказав Анчелотті.

Матч-відповідь між Реалом та Арсеналом відбудеться завтра, 16 квітня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що лідер "вершкових" Джуд Беллінгем став співучасником сутички на тренуванні мадридського клубу.