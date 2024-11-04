Анчелотті: Вінісіус сумний не через Золотий м’яч, а через події у Валенсії

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про стан бразильського вінгера Вінісіуса.

Цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.

"Вінісіус-молодший сумний, але не через Золотий м’яч… Він сумний через те, що відбувається у Валенсії", – розповів Анчелотті.

Зазначимо, що нещодавно було скасовано виїзний поєдинок Реала з Валенсією через шторм "Дана". Сильні опади в останні кілька днів спричинили повені на сході та півдні Іспанії. Епіцентром шторму стало місто Валенсія, де через негоду 155 000 будинків залишилися без світла. У місті оголошено жалобу. За даними видання EL PAÍS, внаслідок негоди загинуло щонайменше 200 осіб.

Також слід нагадати, що у Вінісіуса вже давно непрості стосунки з уболівальниками Валенсії. Раніше бразилець скаржився на расистські образи зі сторони фанатів "кажанів".

Бразилець довгий час фаворитом у боротьбі за Золотий м’яч-2024, але в останній момент стало відомо, що приз виграє Родрі. Після цього в Реалі вирішили повністю проігнорувати церемонію.