Анчелотті оцінив рішення Дешама не викликати Мбаппе в збірну Франції
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не знає, чому Дідьє Дешам не викликав до збірної Франції нападника Кіліана Мбаппе.
Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.
"Це ж не моє рішення. Я не тренер збірної. Те, що Мбаппе поза складом команди? Не знаю, чому так. Він — мій гравець. Він мотивований і працює важко.
На тренуваннях до нього претензій немає, як і до всієї команди. Усі гравці працюють, аби розкрити свій повний ігровий потенціал", – сказав Анчелотті.
Раніше головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив, чому не викликав Кіліана Мбаппе на листопадові матчі Ліги націй, наголосивши, що це не пов'язано з проблемами, які не стосуються спорту.
Нагадаємо, у жовтні форварда Реала не викликали на жовтневі матчі проти Бельгії та Ізраїлю. Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що нападник хоче грати за збірну лише у важливих матчах, оскільки поставив собі за мету виграти Золотий м’яч і хоче уникати травм у матчах за національну команду.
Мбаппе виступає за збірну Франції з 2017 року, на його рахунку 48 голів у 86 матчах за національну команду, з якою він став чемпіоном світу 2018 року та завоював срібло ЧС-2022.