Анчелотті оцінив рішення Дешама не викликати Мбаппе в збірну Франції

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не знає, чому Дідьє Дешам не викликав до збірної Франції нападника Кіліана Мбаппе.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Це ж не моє рішення. Я не тренер збірної. Те, що Мбаппе поза складом команди? Не знаю, чому так. Він — мій гравець. Він мотивований і працює важко.

На тренуваннях до нього претензій немає, як і до всієї команди. Усі гравці працюють, аби розкрити свій повний ігровий потенціал", – сказав Анчелотті.

⚪️⚠️ Ancelotti: "Mbappé out of France squad? Well, it's not my decision. He is my player, he is motivated and working hard".



"He is training really well. Not just him but everyone. It's not just Kylian, all the players need to work to play to our full potential". pic.twitter.com/jXXcdJSQpi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2024

Раніше головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив, чому не викликав Кіліана Мбаппе на листопадові матчі Ліги націй, наголосивши, що це не пов'язано з проблемами, які не стосуються спорту.

Нагадаємо, у жовтні форварда Реала не викликали на жовтневі матчі проти Бельгії та Ізраїлю. Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що нападник хоче грати за збірну лише у важливих матчах, оскільки поставив собі за мету виграти Золотий м’яч і хоче уникати травм у матчах за національну команду.

Мбаппе виступає за збірну Франції з 2017 року, на його рахунку 48 голів у 86 матчах за національну команду, з якою він став чемпіоном світу 2018 року та завоював срібло ЧС-2022.