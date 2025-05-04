Анчелотті: Результат Ель Класіко матиме майже вирішальне значення в чемпіонській гонці

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутнє протистояння з Барселоною в межах 35 туру іспанської Ла Ліги.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

За чотири тури до фінішу чемпіонату Іспанії каталонці випереджають "вершкових" на чотири очки. І саме в наступному турі відбудеться Ель Класіко, яке, за словами Анчелотті, матиме "майже" вирішальне значення в питанні того, хто стане чемпіоном Іспанії.

"Так, очевидно, нам треба перемагати Барселону, щоб мати шанси на чемпыонство. Я не скажу, що недільна гра буде вирішальною, але майже. Якщо ми виграємо, ми відставатимемо на очко. Ліга все одно буде в руках Барселони, але у нас буде більше шансів", – сказав Анчелотті.

Ітаійській фахівець пригадав нещодавній поєдинок у фіналі Кубку Іспанії, де "синьо-гранатові" в овертаймі вирвали перемогу з рахунком 3:2.

"Ми грали з ними минулого тижня, і гра була конкурентною. Ми були близькі до перемоги. Ми маємо зіграти серйозну гру, і ми зіграємо з усією впевненістю у світі".

Матч 35 туру Ла Ліги між Барселоною та Реалом відбудеться 11 травня. Старт зустрічі запланований на 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, що обидві команди виграли свої матчі 34 туру: Барселона майже резервним складом здобула вольову перемогу над Вальядолідом, у той час, як Реал ледь не втратив три очки у грі проти Сельти, ведучи в рахунку 3:0.