Я чітко розумію, що треба робити, – Аморім пояснив свої слова про розставання з МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім пояснив, що саме він мав на увазі, коли говорив про потенційне розставання з клубом.

Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.

Після поразки від Вест Гема в 36 турі АПЛ Аморім висловив припущення, що він залишить свою посаду, якщо команда демонструватиме такі ж результати на старті наступного сезону.

Тепер фахівцю довелося пояснювати, що він не збирається залишати манкуніанців. Тренер розповів про важливість прогресу команди.

"Що я бачу, так це те, що відколи я приїхав сюди, я завжди говорю про стандарти. Я не можу бачити, як команда має такі результати, особливо в АПЛ, і нічого не говорити і не брати на себе відповідальність. Просто у мене є чітке уявлення про те, що потрібно робити. Я розумію проблеми команди, тому я не збираюся звільнятися, я далекий від того, щоб піти. Я хочу сказати, що нам потрібно демонструвати результат. І у нас є цей сезон, і в майбутньому нам потрібно це робити, інакше керівництво мене замінить. Це цілком нормально", – сказав Аморім.

На даний момент Манчестер Юнайтед посідає шістнадцяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 39 очок після 36 зіграних турів.

У наступному матчі "червоні дияволи" гостюватимуть у Челсі. Цей поєдинок відбудеться у п'ятницю, 16 травня.

Нагадаємо, що Рубен Аморім оплатив квитки на фінал Ліги Європи 30 співробітникам Манчестер Юнайтед.