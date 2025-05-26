Алонсо: Очоливши Реал, я прийняв велику спадщину Анчелотті

Новий головний тренер Реала Хабі Алонсо вперше прокоментував своє призначення в мадридському клубі.

Слова 43-річного іспанця наводить Madrid Universal.

Сьогодні, 26 травня, у Мадриді відбулася пресконференція, під час якої Алонсо розпочав свій виступ словами подяки на адресу колишнього наставника "вершкових" Карло Анчелотті.

"Перш ніж почати говорити про новий етап, я не хочу припиняти говорити про етап, який добіг кінця. Карло був моїм тренером, чудовою людиною і великим авторитетом. Без його майстерності я, мабуть, не був би тут. Я приймаю його спадщину з великою честю і великою гордістю. Сподіваюся, що зможу виправдати очікування і привести клуб до тих місць, куди ми всі віримо, що зможемо потрапити", – сказав Алонсо.

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Після цього новоспечений тренер Реала заявив про високі амбіції, з якими він почне свою роботу в клубі, за який колись виступав.

"Ми починаємо період, в якому я відчуваю, що клуб і вболівальники об'єднані. У нас чудова команда, у нас фантастичні гравці і дуже хороший потенціал. Це дає мені підстави приїхати сюди з великою енергією та ентузіазмом. Ми переконані, що можемо досягти важливих речей, гідних Реала і цих єврокубків. Ми хочемо, щоб уболівальники пишалися нами, щоб ми передавали емоції, радість. Ми хочемо, щоб люди йшли на стадіон заради отримання задоволення. Якщо нам вдасться це запалити, ми матимемо нестримну силу. Ми переконані, що можемо робити прекрасні речі. Щиро дякую, Хала Мадрид".

Нагадаємо, що вчора, 25 травня, Реал оголосив про призначення Хабі Алонсо новим головним тренером команди, яку до цього очолював Карло Анчелотті. Італійський фахівець у свою чергу працюватиме зі збірною Бразилії.

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